Директор департамента: Китай планирует активно работать на COP29 в Азербайджане

Китай придает большое значение борьбе с изменением климата и будет поддерживать Азербайджан в роли его председательства на СОР29.

Китай придает большое значение борьбе с изменением климата и намерен поддерживать председательство Азербайджана на СОР29.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом заявил директор департамента по изменению климата Министерства охраны окружающей среды Китая Ся Иньсянь.

По его словам, Китай постоянно снижает выбросы углекислого газа на единицу ВВП и укрепляет механизм углеродных рынков.

"Китай будет неуклонно расширять национальный рынок торговли углеродными квотами и стремиться обеспечить его стабильное функционирование", - сказал Иньсянь.

Директор подчеркнул, что на предстоящем СОР29, который пройдет 11-22 ноября в Азербайджане, Китай планирует играть конструктивную и позитивную роль в переговорах между сторонами.

"Китай будет работать со всеми другими сторонами для поддержки председательства Азербайджана в достижении положительных результатов на COP29", - подчеркнул он.