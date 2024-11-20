Дион Джордж: Необходимо довести климатическое финансирование до $1,3 трлн в год для решения имеющихся вызовов

В вопросе климатического финансирования необходимо стремиться к достижению показателя в 1,3 трлн долларов США в год, иначе невозможно будет достичь поставленных целей в борьбе с изменением климата.

В вопросе климатического финансирования необходимо стремиться к достижению показателя в 1,3 трлн долларов США в год, иначе невозможно будет достичь поставленных целей в борьбе с изменением климата.

Об этом в интервью Report заявил министр лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды ЮАР Дион Джордж.

По его словам переговоры по амбициозным целям и климатическому финансированию проходят довольно тяжело, так как некоторые представители заняли непримиримые позиции: "Некоторые делегаты заняли довольно жесткую позицию. Мы сталкиваемся с определенным кризисом, поэтому нам нужно лидерство. А для этого нужно, чтобы стороны начали смотреть на вопросы шире".

Он отметил, что предстоит еще много дискуссий и выразил надежду на конструктивный диалог и достижение результатов.

Министр также отметил, что финансовая архитектура, построенная развитыми странами и призванная помочь развивающимся государствам, не работает. "Мы уже давно говорим о том, что глобальная финансовая архитектура не работает в интересах стран с развивающейся экономикой. Мы наблюдаем отток капитала с Юга на Север, в результате становимся беднее", - сказал он.

Джордж подчеркнул, что у развивающихся стран имеется большая заинтересованность к обсуждению климатического финансирования и пересмотра всей архитектуры, касающейся этого. "Это очень важно. Мы усердно работаем над тем чтобы все страны обсудили этот вопрос. Мы верим в то, что это возможно, поскольку у многих развивающихся стран есть интерес к этой теме", - добавил министр.