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Диана Уолкер: США планирует увеличить к 2027 году въездной турпоток до 90 млн человек

Диана Уолкер: США планирует увеличить к 2027 году въездной турпоток до 90 млн человек Выбросы от перевозки продуктов питания и материалов грузовиками и железнодорожным транспортом являются одним из основных факторов воздействия сектора туризма и путешествий.
COP29
20 ноября 2024 г. 14:46
Диана Уолкер: США планирует увеличить к 2027 году въездной турпоток до 90 млн человек

США планируют к 2027 году принять 90 млн туристов.

Как сообщает Report, об этом заявила старший советник специального представителя президента по вопросам климата США Диана Уокер на первой министерской встрече по усовершенствованию климатических действий в секторе туризма" в рамках COP29 в Баку.

По словам Уокер, Национальная стратегия путешествий и туризма правительства США была принята в 2022 году как ключевой документ в туристической политике: "Стратегия предусматривает привлечение 90 млн туристов в США к 2027 году, обеспечение комплексного и всестороннего развития туризма. Борьба с изменением климата и продвижение устойчивого туризма также являются одним из приоритетных направлений стратегии", - отметила она.

Среди основных целей стратегии особое место занимают снижение влияния путешествий и туризма на изменение климата, создание устойчивости туристического сектора против стихийных бедствий и угроз общественному здравоохранению. Кроме того, предусматривается защита природных ресурсов, поддержка индустрии туризма и обеспечение справедливого развития.

"Мы полностью поддерживаем декларацию по туризму и благодарим председателя COP29 за то, что он вынес эту тему на обсуждение. Мы с нетерпением ждем следующих шагов по развитию адаптационных и смягчающих мер в туристическом секторе", добавила представитель США.

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Версия на азербайджанском языке Diana Uolker: "2027-ci ilə qədər ABŞ-a 90 milyon turistin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur"

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