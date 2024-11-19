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Девятый день COP29: участники полны энергии и энтузиазма - ФОТОРЕПОРТАЖ

Девятый день COP29: участники полны энергии и энтузиазма - ФОТОРЕПОРТАЖ В Баку завершается девятый день климатической конференции COP29, насыщенный различными мероприятиями.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:11
Девятый день COP29: участники полны энергии и энтузиазма - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку завершается девятый день климатической конференции COP29, насыщенный различными мероприятиями.

Как передает Report, участники мероприятия сохраняют энергию и позитивный настрой, демонстрируя такой же энтузиазм, как и в первый день конференции.

Они успешно сочетают насыщенную программу с возможностью отдохнуть и насладиться дружественной атмосферой на площадке COP29.

Представляем читателям фоторепортаж, который запечатлел яркие моменты девятого дня COP29, демонстрирующие активность и позитивный настрой участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un doqquzuncu günü: iştirakçılar dinamik və şən görünürlər - FOTOREPORTAJ

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