Дэвид Тонг: Необходимость ускорения перехода к устойчивым энергетическим системам очевидна

Процесс перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии следует ускорить.

Процесс перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии следует ускорить.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель НПО Oil Change International Дэвид Тонг.

По его словам, переход от ископаемого топлива уже закреплен в тексте документа по Новой коллективной количественной цели (NCQG), однако процесс требует ускорения.

"В плане смягчения климатических последствий отсутствуют амбициозные цели. Мы видим, что в других ключевых переговорных документах отражены совершенно разные позиции, что вызывает нашу обеспокоенность", - подчеркнул он.

Тонг напомнил, что глобальное решение, принятое на прошлогодней конференции в Дубае, включает утроение использования возобновляемых источников энергии, удвоение энергоэффективности и отказ от ископаемого топлива в энергетических системах.

"Этот процесс был завершен в прошлом году и не подлежит пересмотру в рамках Парижского соглашения", - добавил он. Эксперт отметил, что необходимость ускорения перехода к устойчивым энергетическим системам очевидна, несмотря на вызовы и различия в позициях сторон.