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Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах

Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах Известный британский телеведущий Дэвид Гарридо высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат.
COP29
16 ноября 2024 г. 16:26
Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах

Известный британский телеведущий Дэвид Гарридо высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат.

Как передает Report, выступая на встрече с представителями клубов, вступающих в Альянс, Гарридо подчеркнул, что футбол объединяет более 4 миллиардов болельщиков по всему миру, обладает огромной силой влияния на общество.

"Создание этого альянса - важный шаг, который позволит клубам предпринять конкретные действия для устойчивого будущего", - сказал он.

По словам Гарридо, футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экологических инициативах. "Как первые 10 минут часто определяют ход матча, так и мощный старт в борьбе с изменением климата важен для достижения долгосрочного успеха", - отметил телеведущий.

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Версия на азербайджанском языке Devid Qarrido: "Futbolun iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə nümunə göstərməsi çox vacibdir"

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