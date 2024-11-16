Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах

Известный британский телеведущий Дэвид Гарридо высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат.
Как передает Report, выступая на встрече с представителями клубов, вступающих в Альянс, Гарридо подчеркнул, что футбол объединяет более 4 миллиардов болельщиков по всему миру, обладает огромной силой влияния на общество.
"Создание этого альянса - важный шаг, который позволит клубам предпринять конкретные действия для устойчивого будущего", - сказал он.
По словам Гарридо, футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экологических инициативах. "Как первые 10 минут часто определяют ход матча, так и мощный старт в борьбе с изменением климата важен для достижения долгосрочного успеха", - отметил телеведущий.