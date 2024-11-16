Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах

Известный британский телеведущий Дэвид Гарридо высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат.

Известный британский телеведущий Дэвид Гарридо высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат.

Как передает Report, выступая на встрече с представителями клубов, вступающих в Альянс, Гарридо подчеркнул, что футбол объединяет более 4 миллиардов болельщиков по всему миру, обладает огромной силой влияния на общество.

"Создание этого альянса - важный шаг, который позволит клубам предпринять конкретные действия для устойчивого будущего", - сказал он.

По словам Гарридо, футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экологических инициативах. "Как первые 10 минут часто определяют ход матча, так и мощный старт в борьбе с изменением климата важен для достижения долгосрочного успеха", - отметил телеведущий.