Deutsche Bundesbank: Устойчивое финансирование важно для социально-экономического развития

15:20

Устойчивое финансирование важно не только для климата, но и для социально-экономического развития.

Как сообщает Report, об этом сказала вице-президент Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank) Сабин Маудерер на мероприятии "Инициативы устойчивого финансирования за пределами климата и достижения ЦУР" в рамках COP29 в Баку.

Она подчеркнула, что инициативы устойчивого финансирования не ограничиваются только климатическими вопросами, но также играют важную роль в социально-экономических сферах для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Маудерер добавила, что инициативы Deutsche Bundesbank в области устойчивого финансирования связаны не только с чистой энергией, но и подчеркивают важность инвестиций в проекты социальной инфраструктуры: "Наша цель - поддерживать устойчивое развитие не только в экологических сферах, но и в областях социальной справедливости и экономического равенства. Глобальное сотрудничество является основой в реализации инициатив устойчивого финансирования. Мы хотим обеспечить присоединение всех стран к этим инициативам, работая вместе для построения более устойчивого и справедливого будущего".