Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду

Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках COP29 организовал акцию, отражающую призывы детей и молодежи к защите планеты и окружающей среды

Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках COP29 организовал акцию, отражающую призывы детей и молодежи к защите планеты и окружающей среды

Как сообщает Report, руководитель центра Фируза Султанзаде отметила, что платформу COP29 - это уникальная возможность донести до мира идеи детей и молодежи.

Она подчеркнула, что в Голубой зоне COP29 дети обратились к взрослым с призывом защитить природу и продемонстрировали свой творческий потенциал по решению проблем изменения климата.

ФОТО: Мухаммад Агаев