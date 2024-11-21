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Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду

Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках COP29 организовал акцию, отражающую призывы детей и молодежи к защите планеты и окружающей среды
COP29
21 ноября 2024 г. 16:17
Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду

Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках COP29 организовал акцию, отражающую призывы детей и молодежи к защите планеты и окружающей среды

Как сообщает Report, руководитель центра Фируза Султанзаде отметила, что платформу COP29 - это уникальная возможность донести до мира идеи детей и молодежи.

Она подчеркнула, что в Голубой зоне COP29 дети обратились к взрослым с призывом защитить природу и продемонстрировали свой творческий потенциал по решению проблем изменения климата.

ФОТО: Мухаммад Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da uşaqlar planetin və ətraf mühitin qorunmasına çağırış ediblər

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