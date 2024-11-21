Дети на COP29 призвали защитить планету и окружающую среду

Социально-экологический центр "ЭкоСфера" в рамках COP29 организовал акцию, отражающую призывы детей и молодежи к защите планеты и окружающей среды
Как сообщает Report, руководитель центра Фируза Султанзаде отметила, что платформу COP29 - это уникальная возможность донести до мира идеи детей и молодежи.
Она подчеркнула, что в Голубой зоне COP29 дети обратились к взрослым с призывом защитить природу и продемонстрировали свой творческий потенциал по решению проблем изменения климата.
ФОТО: Мухаммад Агаев