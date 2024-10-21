Депутат: За большинством гибридных угроз против Азербайджана стоит армянская диаспора

Армянская диаспора и действующие в различных странах мира армянские организации стоят за большинством современных гибридных угроз против Азербайджана.

Армянская диаспора и действующие в различных странах мира армянские организации стоят за большинством современных гибридных угроз против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила член временной комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам, депутат Гюльшян Пашаева на общественных обсуждениях в Милли Меджлисе на тему "Гибридные угрозы против COP29".

Она отметила, что государство и общество должны объединить свои усилия для совместной борьбы с этими угрозами.

Начальник отдела Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, участвующий в обсуждении, подчеркнул, что борьба с дезинформацией должна вестись параллельно подготовке к COP29.

Велиев предложил создать в социальных сетях специальные "антифейк" страницы, посвященные COP29. Посредством этих страниц мы сможем опровергать фейки и доносить до общественности правду, сказал он.