Депутат: Участие НПО в управлении климатом приносит значимые результаты

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова подчеркнула важность участия институтов гражданского общества в управлении климатом, заявив, что это способствует достижению эффективных результатов.

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Мамедова подчеркнула важность участия институтов гражданского общества в управлении климатом, заявив, что это способствует достижению эффективных результатов.

Как сообщает Report, она выступила на состоявшемся в рамках COP29 мероприятии "Развитие климатических действий через сотрудничество Глобального Юга: Роль НПО", которое собрало представителей гражданского общества стран-членов Движения неприсоединения, развивающихся стран и островных государств.

Мамедова отметила, что деятельность НПО укрепляет сообщества и способствует равенству. Она заявила о необходимости активного участия НПО в климатической политике и переговорах, а также в принятии климатических решений.

"Мы должны создать условия для наилучшего вклада НПО в управление климатом, защищать климатических и экологических активистов, вовлекать их в процесс принятия решений", - добавила парламентарий.

Говоря о проблеме выбросов парниковых газов, Мамедова отметила, что если ситуация не изменится, ни одна страна не сможет избежать последствий изменения климата. В этом контексте COP29 представляет собой уникальную возможность выработать пути к долгосрочному миру и устойчивому будущему, подчеркнула депутат.