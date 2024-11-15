Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне

Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне

Роль женщин в государственной и экологической политике Азербайджана укреплена на институциональном уровне.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на дискуссии "Взаимосвязь гендера, климата и безопасности: роль женщин в усилиях по защите и восстановлению окружающей среды на территориях, затронутых конфликтами" в рамках COP29.

Гусейнова добавила, что повышение роли женщин в принятии экологических решений составляет основу подхода Азербайджана. Принятые Милли Меджлисом законы "О гендерном равенстве" (2006) и "О предотвращении бытового насилия" (2010) помогли укрепить роль женщин в государственной и экологической политике на институциональном уровне, сказала она.

"Это, в свою очередь, повысило участие женщин в лидерстве в сельской местности и на территориях, пострадавших от конфликтов, на 15%. Приверженность Азербайджана гендерно-чувствительной политике отражает видение COP29 в отношении инклюзивных и устойчивых климатических решений и признает женщин ключевыми агентами влияния в защите, восстановлении и устойчивости сообществ", - добавила Гусейнова.