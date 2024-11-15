О нас

Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне

Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне
COP29
15 ноября 2024 г. 13:52
Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне

Роль женщин в государственной и экологической политике Азербайджана укреплена на институциональном уровне.

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на дискуссии "Взаимосвязь гендера, климата и безопасности: роль женщин в усилиях по защите и восстановлению окружающей среды на территориях, затронутых конфликтами" в рамках COP29.

Гусейнова добавила, что повышение роли женщин в принятии экологических решений составляет основу подхода Азербайджана. Принятые Милли Меджлисом законы "О гендерном равенстве" (2006) и "О предотвращении бытового насилия" (2010) помогли укрепить роль женщин в государственной и экологической политике на институциональном уровне, сказала она.

"Это, в свою очередь, повысило участие женщин в лидерстве в сельской местности и на территориях, пострадавших от конфликтов, на 15%. Приверженность Азербайджана гендерно-чувствительной политике отражает видение COP29 в отношении инклюзивных и устойчивых климатических решений и признает женщин ключевыми агентами влияния в защите, восстановлении и устойчивости сообществ", - добавила Гусейнова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycanda qadınların ekoloji siyasətdəki rolu institusional səviyyədə möhkəmləndirilib

Другие новости из категории

Гендиректор CCCPA: Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба
Гендиректор CCCPA: Египет полностью поддерживает Бакинский призыв и запуск Бакинского хаба
15 ноября 2024 г. 14:27
Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата
Актоты Раимкулова: Цифровизация - важный элемент восстановления объектов культуры, пострадавших от изменения климата
15 ноября 2024 г. 14:24
Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
ФотоАзербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
15 ноября 2024 г. 14:21
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
15 ноября 2024 г. 14:17
Азерпочт планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
"Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
15 ноября 2024 г. 14:17
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
15 ноября 2024 г. 14:12
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
15 ноября 2024 г. 14:08
На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
ФотоНа COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
15 ноября 2024 г. 14:07
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
15 ноября 2024 г. 14:02
Азеришыг и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике
Фото"Азеришыг" и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике
15 ноября 2024 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi