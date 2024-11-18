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Депутат предложила ввести налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в устойчивое развитие

Депутат предложила ввести налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в устойчивое развитие В Азербайджане важно создать благоприятную правовую основу для инвестирования частного сектора в "зеленые технологии".
COP29
18 ноября 2024 г. 18:24
Депутат предложила ввести налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в устойчивое развитие

В Азербайджане важно создать благоприятную правовую основу для инвестирования частного сектора в "зеленые технологии".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Нигяр Мамедова на круглом столе высокого уровня "Зеленые рабочие места и навыки" в рамках COP29.

Она предложила поощрять инновации, внося законопроекты, предлагающие налоговые льготы или другие стимулы для предприятий, которые инвестируют в устойчивые методы.

По словам депутата, ключевым компонентом данного перехода является обеспечение адекватного распределения финансовых ресурсов на программы "зеленых навыков", устойчивых технологий, обучения зеленым профессиям, что позволит не только достичь климатических целей, но и обеспечить будущее экономики и готовность работников к предстоящим изменениям.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP calls for legal framework to boost private sector investments in green tech
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Yaşıl texnologiyalar"a və təkmilləşdirmə təşəbbüslərinə sərmayələr üçün qanun olmalıdır"

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