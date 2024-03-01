Депутат: На COP29 будут приняты важные решения

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будут приняты важные решения.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане, будут приняты важные решения.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса и член оргкомитета COP29 Нигяр Арпадараи на конференции "Повышение роли гражданского общества в области обеспечения экологического баланса и прав человека".

Она подчеркнула, что COP29 является одним из крупнейших международных мероприятий.

"Считаю, что тема экологии и защиты окружающей среды все еще нова для нашего общества. Однако Азербайджан присоединился ко всем конвенциям по окружающей среде и выполнил взятые на себя по ним обязательства. Проведение COP29 в этом году в Азербайджане расширяет эти обязательства. В этом году Баку привлечет внимание всего мира благодаря COP29", - добавила Арпадараи.