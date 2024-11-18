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Депутат из Замбии: Пострадавшие от колонизации страны должны проявлять солидарность

Депутат из Замбии: Пострадавшие от колонизации страны должны проявлять солидарность Страны, проводящие колониальную политику в Африке, должны выплатить компенсацию за страдания, которые они причинили местным жителям, и за климатические изменения, вызванные их деятельностью.
COP29
18 ноября 2024 г. 13:33
Депутат из Замбии: Пострадавшие от колонизации страны должны проявлять солидарность

Страны, проводящие колониальную политику в Африке, должны выплатить компенсацию за страдания, которые они причинили местным жителям, и за климатические изменения, вызванные их деятельностью.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил депутат из Замбии Кристофер Калила на мероприятии "Солидарность за деколонизированное и зеленое будущее" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что народы, пострадавшие от колонизации, должны проявлять солидарность.

"Мы верим в демократию и верховенство закона, поэтому призываем к созданию деколонизированного мира. Эти призывы особенно касаются многонациональных корпораций, которые инвестируют в горнодобывающий сектор Африки. Мы требуем, чтобы они строго соблюдали законы и работали не загрязняя почву и не допуская ее деградации. Эти страны и компании должны выплатить компенсацию людям в тех регионах, где они загрязняют окружающую среду и продолжают проводить колониальную политику", - заявил Калила.

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Версия на английском языке Zambian MP: Countries causing climate change in Africa must pay compensation
Версия на азербайджанском языке Zambiyalı deputat: Afrikada iqlim dəyişikliyinə səbəb olan ölkələr kompensasiya ödəməlidirlər

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