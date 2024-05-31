Деннис Саммут: COP29 может стать "конференцией мира"

COP29, который пройдет в ноябре в Баку, может стать мероприятием по обеспечению мира.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в Баку, может стать мероприятием по обеспечению мира.

Как передает Report, об этомдиректор фонда "Links EUROPE" Деннис Саммут заявил на III Международной конференции по разминированию в Баку на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

По его словам, согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане уже о многом говорит.

"Поэтому этот COP будет особым для всего региона",- заявил Д. Саммут.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.