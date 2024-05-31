О нас

Деннис Саммут: COP29 может стать "конференцией мира"

Деннис Саммут: COP29 может стать "конференцией мира" COP29, который пройдет в ноябре в Баку, может стать мероприятием по обеспечению мира.
COP29
31 мая 2024 г. 13:54
Деннис Саммут: COP29 может стать конференцией мира

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в Баку, может стать мероприятием по обеспечению мира.

Как передает Report, об этомдиректор фонда "Links EUROPE" Деннис Саммут заявил на III Международной конференции по разминированию в Баку на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

По его словам, согласие Армении на проведение COP29 в Азербайджане уже о многом говорит.

"Поэтому этот COP будет особым для всего региона",- заявил Д. Саммут.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Министр: Украина на COP29 представит инициативу по механизму компенсации ущерба окружающей среде
Министр: Украина на COP29 представит инициативу по механизму компенсации ущерба окружающей среде
31 мая 2024 г. 13:17
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе
Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе
31 мая 2024 г. 11:13
В Таджикистане отметили День независимости Азербайджана
ФотоВ Таджикистане отметили День независимости Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:56
Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку
Виктор Маамаатуаихутапу: Партия Tavini Huiraatira примет участие в СОР29 в Баку
30 мая 2024 г. 18:19
COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств
COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств
30 мая 2024 г. 16:51
В посольстве Великобритании в Баку открылся офис COP29
В посольстве Великобритании в Баку открылся офис COP29
30 мая 2024 г. 16:19
Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса
Мухтар Бабаев встретился с министром сельского хозяйства Барбадоса
30 мая 2024 г. 15:33
Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем Сената Пакистана подготовку к COP29
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с председателем Сената Пакистана подготовку к COP29
30 мая 2024 г. 15:14
Глава МИД: Пакистан поддерживает председательство Азербайджана в СOP29
Глава МИД: Пакистан поддерживает председательство Азербайджана в СOP29
30 мая 2024 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi