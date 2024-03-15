Деннис Френсис: COP29 укрепит путь к достижению климатических целей

Предстоящая в Азербайджане в этом году конференция COP29 укрепит путь к достижению цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

Предстоящая в Азербайджане в этом году конференция COP29 поможет укрепить путь к достижению цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса.

Как передает Report, об этом заявил председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис в специальном обращении к участникам XI Глобального Бакинского форума.

Фрэнсис высоко оценил деятельность тройки сопредседателей COP – Азербайджана, ОАЭ и Бразилии. Это именно тот тип руководства, который нам нужен, чтобы добиться необходимой трансформации, сказал он.

“Мы все ожидаем, что COP29 пройдет успешно, будут выдвинуты амбициозные предложения. Данная конференция создаст новые возможности и вероятно поможет укрепить путь к достижению цели по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса, ускорит адаптационные меры", - сказал он.