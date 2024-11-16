День цифровизации COP29: В Баку обсуждают роль цифровых технологий в борьбе с климатическим кризисом

В рамках конференции COP29 впервые организован тематический День цифровизации, призванный подчеркнуть значимую роль цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с изменением климата.

В рамках конференции COP29 впервые организован тематический День цифровизации, призванный подчеркнуть значимую роль цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с изменением климата.

Как передает Report, главным событием дня стало подписание Декларации о "зеленом" цифровом плане действий, которую поддержали более 1000 представителей цифрового технологического сообщества из более 90 стран.

Новый план предусматривает широкое использование цифровых технологий в борьбе с климатическим кризисом, что позволит повысить устойчивость инфраструктуры и снизить углеродный след.

Выступая на пресс-конференции, посвященной Дню цифровизации, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев поделился достижениями Азербайджана в этой сфере. По его словам, одним из ключевых проектов стало создание "цифрового двойника" Баку, который использует данные от транспортных систем и мобильных устройств для сокращения выбросов и улучшения качества воздуха в столице.

Набиев отметил, что цифровизация важна не только для охраны окружающей среды, но и для повышения эффективности городской инфраструктуры.

На пресс-конференции также выступили заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов, заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи (ITU) Томас Ломанускас и другие официальные лица.

В рамках Дня цифровизации была организована панельная дискуссия, посвященная использованию технологий ИИ в климатических действиях. Представители Технологического исполнительного комитета ООН подчеркнули, что ИИ может существенно ускорить поиск климатических решений, предоставляя данные для своевременного прогнозирования климатических катастроф и оптимизации использования ресурсов. Новая инициатива “ИИ для климатических действий” уже получила положительные отклики и поддержку от участников.

“Включение цифровизации в климатическую повестку дня открывает новые возможности для ускорения перехода к устойчивому будущему. Мы благодарны за поддержку со стороны участников и планируем усилить работу в этом направлении к COP30 в бразильском Белене”, — отметил Томас Ломанускас.