Deloitte: Регулирование и финансы являются основными вызовами энергоперехода

Регулирование и финансирование являются ключевыми вызовами энергетического перехода.

Регулирование и финансирование являются ключевыми вызовами энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер по стратегии, рискам и операциям компании Deloitte Netherlands Иван Кухнин на мероприятии "От мечты к реальности: Региональное и глобальное влияние возобновляемой энергии" в рамках COP29.

Он отметил, что энергетический переход уже перестал быть глобальным трендом и стал важным направлением для многих крупных нефтегазовых компаний. "Одним из главных вызовов является постановка целей, и очень сложно собирать данные для их достижения. В Европе в ближайшие годы вступит в силу обязательная отчетность об использовании воды и других экологических обязательствах, и компании должны будут предоставлять эту информацию", - сказал он.

Кухнин также затронул проблемы, связанные с финансированием энергетических проектов. По его словам, в настоящее время наблюдается потребность в долгосрочных инвестициях, например, в проекты солнечной и ветровой энергетики.

Стимулы и регулирование со стороны правительств помогут ускорить этот переход и достичь поворотной точки в переходе к "зеленой энергии" как для общества, так и для бизнеса, добавил он.