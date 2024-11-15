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Deloitte: Регулирование и финансы являются основными вызовами энергоперехода

Deloitte: Регулирование и финансы являются основными вызовами энергоперехода Регулирование и финансирование являются ключевыми вызовами энергетического перехода.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:55
Deloitte: Регулирование и финансы являются основными вызовами энергоперехода

Регулирование и финансирование являются ключевыми вызовами энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер по стратегии, рискам и операциям компании Deloitte Netherlands Иван Кухнин на мероприятии "От мечты к реальности: Региональное и глобальное влияние возобновляемой энергии" в рамках COP29.

Он отметил, что энергетический переход уже перестал быть глобальным трендом и стал важным направлением для многих крупных нефтегазовых компаний. "Одним из главных вызовов является постановка целей, и очень сложно собирать данные для их достижения. В Европе в ближайшие годы вступит в силу обязательная отчетность об использовании воды и других экологических обязательствах, и компании должны будут предоставлять эту информацию", - сказал он.

Кухнин также затронул проблемы, связанные с финансированием энергетических проектов. По его словам, в настоящее время наблюдается потребность в долгосрочных инвестициях, например, в проекты солнечной и ветровой энергетики.

Стимулы и регулирование со стороны правительств помогут ускорить этот переход и достичь поворотной точки в переходе к "зеленой энергии" как для общества, так и для бизнеса, добавил он.

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Версия на английском языке Deloitte: Regulation and finance are key challenges in energy transition
Версия на азербайджанском языке "Deloitte": Tənzimləmə və maliyyə enerji keçidinin əsas çağırışlarıdır

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