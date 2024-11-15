Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации

Будущее энергетических систем связано с переходом к частичной децентрализации, что позволит более эффективно использовать энергию.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер по стратегии, рискам и операциям компании Deloitte Netherlands Иван Кухнин на мероприятии "От мечты к реальности: региональное и глобальное влияние возобновляемой энергии", организованном NEQSOL Holding в рамках COP29.

И.Кухнин подчеркнул, что серьезные изменения в этой области неизбежны.

По его словам, существующие централизованные энергетические системы характеризуются неэффективной и сложной передачей энергии от крупных пунктов производства энергии.

"Частичная децентрализация энергетических систем является одним из ключевых направлений будущего. Традиционно энергия передается из крупных центров, но двусторонняя система может быть более эффективной. В этой системе потребители не только получают энергию, но и могут возвращать излишки энергии обратно в систему", - сказал он.