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Делегаты COP29 удивляют красочными национальными нарядами

Делегаты COP29 удивляют красочными национальными нарядами В Баку продолжает свою работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
16 ноября 2024 г. 14:19
Делегаты COP29 удивляют красочными национальными нарядами

В Баку продолжает свою работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, помимо важных дискуссий на саммите внимание привлекают яркие наряды гостей.

Представители стран выступают как в строгих официальных костюмах, так и в ярких национальных нарядах, добавив красок и колорита атмосфере мероприятия.

Внимание также привлекают аксессуары, которые используют делегаты - головные уборы, украшения и другие элементы.

Национальные наряды участников стали ярким украшением саммита в Баку и подчеркнули, что COP29 объединил также культуры разных народов.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоCOP29 delegates showcase global diversity through traditional clothing
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da xarici qonaqların fərqli geyimləri - FOTOREPORTAJ

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