Делегаты COP29 удивляют красочными национальными нарядами

В Баку продолжает свою работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Report, помимо важных дискуссий на саммите внимание привлекают яркие наряды гостей.
Представители стран выступают как в строгих официальных костюмах, так и в ярких национальных нарядах, добавив красок и колорита атмосфере мероприятия.
Внимание также привлекают аксессуары, которые используют делегаты - головные уборы, украшения и другие элементы.
Национальные наряды участников стали ярким украшением саммита в Баку и подчеркнули, что COP29 объединил также культуры разных народов.
Фото: Мухаммед Агаев