Делегат из Ганы: Развитые страны обязаны внести основной вклад в решение климатических проблем

Развитые страны обязаны взять на себя ведущую роль в финансировании климатических фондов

Развитые страны обязаны взять на себя ведущую роль в финансировании климатических фондов.

Как сообщает Report, об этом в кулуарах климатической конференции COP29 заявил журналистам член делегации Ганы Эрик Кофи Афорнорпе.

"Развитые страны исторически являются основными загрязнителями окружающей среды, и именно они должны внести значительный вклад в решение климатических проблем. Мы создали Зеленый климатический фонд, Адаптационный фонд, Фонд компенсации потерь и ущерба, но их недостаточно. Развивающиеся страны остаются без адекватной финансовой поддержки, хотя они вносят минимальный вклад в загрязнение окружающей среды", - отметил Афорнорпе.

По его словам, выполнение целей Парижского соглашения по климату к 2030 году требует значительных финансовых ресурсов, которых на данный момент не хватает.

"Мы надеялись, что на COP29 будет достигнуто соглашение о долгосрочных финансовых целях. Но даже если мы мобилизуем 250 миллиардов долларов США, это капля в море. Зеленый климатический фонд истощен, финансирование адаптационных мер сокращено, а Фонд компенсации потерь и ущерба остается пустым. Это создает огромные риски для всех, особенно для развивающихся стран, которые уже сталкиваются с последствиями изменения климата", - заявил представитель Ганы