Декан ADA: Организация выставок садоводства в Азербайджане важна для поддержки экологической устойчивости

Организация в Азербайджане выставок, посвященных садоводству, важно с точки зрения подготовки к конференции COP29.

Организация в Азербайджане выставок по садоводства, где можно ознакомиться с инновациями и новыми технологиями, важна как потенциальный вклад в экологическую и социальную устойчивость.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал декан факультета сельского хозяйства и пищевых наук Университета ADA Маттео Виттуари на открытии итальяно-азербайджанской садоводческой выставке в Баку.

"Данное мероприятие имеет важное значение, так как оно фокусируется на программах устойчивого развития садоводства. Подобные мероприятия помогают приобрести важные знания, ознакомиться с инновациями и новыми технологиями в этой области, что важно в контексте ориентации сельского хозяйства на инновации. Учитывая, что Азербайджан в этом году примет у себя COP29, хотелось бы обратить внимание на потенциальный вклад сельскохозяйственного сектора в экологическую и социальную устойчивость”, - сказал он.

Виттуари подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, а Итало-Азербайджанский университет играет значимую роль в еще большем укреплении связей между двумя странами.