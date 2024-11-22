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Датский министр: Достижение целей по климату требует постепенного отказа от ископаемого топлива

Датский министр: Достижение целей по климату требует постепенного отказа от ископаемого топлива 11:37
COP29
22 ноября 2024 г. 12:03
Датский министр: Достижение целей по климату требует постепенного отказа от ископаемого топлива

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард подчеркнул чрезвычайную важность вопроса отказа от ископаемого топлива.

Об этом он сказал в комментарии Report.

По словам министра, в настоящее время ведутся интенсивные дискуссии на данную тему, Дания и Евросоюз демонстрируют очень четкую позицию.

Аагаард отметил, что для Дании неприемлема позиция США по этому вопросу: "Мы не будем пересматривать вопросы, согласованные в прошлом году. Процесс СОР направлен на то, чтобы остановить изменение климата. Мы должны сделать все возможное для достижения цели в 1,5 градуса, а это требует постепенного отказа от ископаемого топлива".

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Версия на английском языке Danish minister: Abandoning fossil fuels is extremely important
Версия на азербайджанском языке Danimarkalı nazir: "Qalıq yanacaqlardan imtina məsələsi son dərəcə vacibdir”

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