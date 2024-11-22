Датский министр: Достижение целей по климату требует постепенного отказа от ископаемого топлива

11:37

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард подчеркнул чрезвычайную важность вопроса отказа от ископаемого топлива.

Об этом он сказал в комментарии Report.

По словам министра, в настоящее время ведутся интенсивные дискуссии на данную тему, Дания и Евросоюз демонстрируют очень четкую позицию.

Аагаард отметил, что для Дании неприемлема позиция США по этому вопросу: "Мы не будем пересматривать вопросы, согласованные в прошлом году. Процесс СОР направлен на то, чтобы остановить изменение климата. Мы должны сделать все возможное для достижения цели в 1,5 градуса, а это требует постепенного отказа от ископаемого топлива".