Цю Синьли: По железнодорожному экспрессу Китай-Европа перевезено грузов на $380 млрд

В первой половине этого года по железнодорожному экспрессу Китай-Европа осуществлено более 90 тыс. рейсов, перевезено товаров на общую сумму 380 млрд долларов США.

В первой половине этого года по железнодорожному экспрессу Китай-Европа осуществлено более 90 тыс. рейсов, перевезено товаров на общую сумму 380 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Департамента пограничных и океанических вопросов МИД Китая Цю Синьли на мероприятии в рамках COP29, посвященном непрерывным транспортным коридорам.

Он подчеркнул, что эта линия соединяет 123 города Китая с 224 городами в 25 европейских странах и 108 городами в 11 азиатских странах.

Представитель МИД также отметил, что Китай реализует пилотные проекты по цифровой трансформации в 56 портах для создания современных портов мирового уровня с использованием умных технологий и цифрового управления.