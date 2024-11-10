COP29 запускает телепрограмму Daily Show

С 11 ноября начнется прямая трансляция телевизионной программы Daily Show, подготовленной в рамках сотрудничества COP29 с британской вещательной компанией Hi Impact.

С 11 ноября начнется прямая трансляция телевизионной программы Daily Show, подготовленной в рамках сотрудничества COP29 с британской вещательной компанией Hi Impact.

Как сообщает Report , 30-минутная телепрограмма Daily Show ежедневно будет освещать события текущего дня COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября и станет самым значимым событием года. Гостями программы, которая будет транслироваться в инновационном формате, станут мировые лидеры, ученые, общественные деятели и новаторы в области климата.

Двенадцать выпусков программы Daily Show будут ежедневно транслироваться онлайн в сотрудничестве с 47 телестудиями, охватывающими четыре континента, и миллионы зрителей смогут смотреть эту передачу бесплатно. Кроме того, после ежедневной трансляции выпуски будут загружаться на официальные каналы COP29 в YouTube и других платформах.

Программа Daily Show, впервые транслируемая в таком формате, создана в сотрудничестве с известным коммуникационным агентством и вещательной компанией Hi Impact. Программа воплощает обязательство COP29 по обеспечению инклюзивности, позволяя международной аудитории, которая не может лично присутствовать на конференции, следить за событиями COP29 в уникальном формате.

Программу, которая будет транслироваться из специально созданной студии в Зеленой Зоне COP29, будет вести Розанна Локвуд - журналист и международный ведущий с богатым опытом работы в новостных и интервью-программах на телеканалах Европы, Ближнего Востока и Азии. Она была ведущей таких программ как News UK, Prime Time with Rosanna Lockwood.

Помимо выдающихся деятелей в области изменения климата, в программе в качестве гостей-репортеров будут участвовать блогеры, освещающие климатические вопросы, чтобы охватить молодую аудиторию, далекую от традиционных медиа. Тон и стиль передачи рассчитаны на привлечение зрителей всех социальных групп к теме изменения климата. Основная цель программы - сделать иногда сложные и технические климатические дискуссии более доступными для широкой аудитории.

Отметим, что медиа и вещательные компании обеспечивают возможности для бесплатной трансляции Daily Show. Компании, заинтересованные в трансляции программы, могут обращаться по электронной почте [email protected].