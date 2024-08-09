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COP29 запускает международный конкурс документальных фильмов

COP29 запускает международный конкурс документальных фильмов Азербайджанская операционная компания COP29 объявила о запуске международного конкурса документальных фильмов под названием "Звуки перемен: обзор глобальной климатической деятельности".
COP29
9 августа 2024 г. 19:43
COP29 запускает международный конкурс документальных фильмов

Азербайджанская операционная компания COP29 объявила о запуске международного конкурса документальных фильмов под названием "Звуки перемен: обзор глобальной климатической деятельности".

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29, этот конкурс направлен на привлечение внимания к проблемам изменения климата и поиску инновационных решений.

"Мы обращаемся к людям и компаниям со всего мира, имеющим опыт создания документальных фильмов, поделиться своими творческими историями и продемонстрировать инновационные решения самых насущных климатических проблем в мире. Ваше участие чрезвычайно важно, с помощью этого конкурса мы стремимся привлечь внимание к причинам глобального изменения климата",- говорится в сообщении.

С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и критериях оценки можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке COP29 launches international documentary film competition
Версия на азербайджанском языке COP29 beynəlxalq sənədli film müsabiqəsinə start verir

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