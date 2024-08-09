COP29 запускает международный конкурс документальных фильмов

Азербайджанская операционная компания COP29 объявила о запуске международного конкурса документальных фильмов под названием "Звуки перемен: обзор глобальной климатической деятельности".

Азербайджанская операционная компания COP29 объявила о запуске международного конкурса документальных фильмов под названием "Звуки перемен: обзор глобальной климатической деятельности".

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29, этот конкурс направлен на привлечение внимания к проблемам изменения климата и поиску инновационных решений.

"Мы обращаемся к людям и компаниям со всего мира, имеющим опыт создания документальных фильмов, поделиться своими творческими историями и продемонстрировать инновационные решения самых насущных климатических проблем в мире. Ваше участие чрезвычайно важно, с помощью этого конкурса мы стремимся привлечь внимание к причинам глобального изменения климата",- говорится в сообщении.