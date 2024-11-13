COP29: ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали к срочным действиям ради здоровья детей

COP29: ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали к срочным действиям ради здоровья детей

ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовали совместное мероприятие "Аргумент здоровья для действий по борьбе с изменением климата" в рамках конференции COP29.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу ЮНИСЕФ в соцсети "Х".

В обсуждениях также принял участие премьер-министр Испании Педро Санчес.

Были представлен отчет "Угроза прогрессу: противостояние влиянию изменения климата на здоровье и благополучие детей", подчеркивающий острую необходимость срочных действий.

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Китти ван дер Хейден призвала к срочным мерам, отметив особую уязвимость детей перед лицом климатического кризиса.