COP29: ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали к срочным действиям ради здоровья детей

ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовали совместное мероприятие "Аргумент здоровья для действий по борьбе с изменением климата" в рамках конференции COP29.
Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу ЮНИСЕФ в соцсети "Х".
В обсуждениях также принял участие премьер-министр Испании Педро Санчес.
Были представлен отчет "Угроза прогрессу: противостояние влиянию изменения климата на здоровье и благополучие детей", подчеркивающий острую необходимость срочных действий.
Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Китти ван дер Хейден призвала к срочным мерам, отметив особую уязвимость детей перед лицом климатического кризиса.