COP29 внесет "зеленую политику" в повестку дня политики Азербайджана

COP29 приведет к включению "зеленой политики" в повестку дня политики Азербайджана и повышению уровня восприятия в данном направлении.

COP29 приведет к включению "зеленой политики" в повестку дня политики Азербайджана и повышению уровня восприятия в данном направлении.

Об этом в комментарии Report заявил экономист Рашад Гасанов.

По его словам, при должном внимании к обсуждаемым в рамках COP29 вопросам, разработке политики по внедрению и применению положительного опыта выиграют все заинтересованные стороны.

"Озеленение, цифровизация и переход к интенсивной экономике - довольно дорогостоящий процесс. Реализация данного процесса за счет государственных средств является наименее успешным подходом с точки зрения эффективности. Финансовая мощь местных инвесторов не является равносильной", - сказал он.

По словам Гасанова, иностранные инвестиции очень важны, и не только для реализации повестки дня COP29 и потенциальных обязательств, а также для восстановления освобожденных от оккупации территорий и процесса перехода к нересурсной экономике. Иностранные инвестиции приносят также нематериальные преимущества, такие как как подотчетность, прозрачность, развитый опыт, связь с зарубежными рынками, что имеет большое значение для развития Азербайджана, сказал он.

Гасанов считает, что экосистема в Азербайджане пока не в состоянии поддерживать высокотехнологичное развитие: "Ни одна страна в мире не осуществляет технологическую трансформацию только за счет собственных ресурсов. Азербайджан также пока не имеет возможностей поддерживать высокотехнологичное развитие из-за существующей экосистемы, и достижение этого в ближайшем будущем кажется невозможным. В настоящее время конкуренция в этом направлении переходит в совершенно новую стадию, связанную с максимально эффективным применением искусственного интеллекта, что пока не доступно для местной экономики".

По словам экономиста, трансформация также повлияет на рынок труда, возрастет спрос на высококвалифицированные кадры.

"Многие профессии исчезнут, вместо них появятся новые. В настоящее время уровень развития человеческого капитала в стране сильно отстает, что может вызвать нехватку кадров", - считает Гасанов.

Эксперт подчеркнул, что в течение следующих 5 лет предпринимательская инициатива в направлении зеленой энергии увеличится. Благодаря технологическому развитию себестоимость зеленой энергии снижается быстрыми темпами, что повышает привлекательность участия в процессе как для предпринимателей, так и для семейных хозяйств, сказал он.