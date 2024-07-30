COP29 в Баку: Шанс для Азербайджана укрепить свои позиции в борьбе с изменением климата

С начала индустриальной эпохи на Земле происходят изменения температурного режима. Этот процесс негативно повлиял на три фактора, поддерживающих тепловой баланс Земли - коротковолновое излучение Солнца, собственную длинноволновую энергию Земли и явление в

С начала индустриальной эпохи на Земле происходят изменения температурного режима. Этот процесс негативно повлиял на три фактора, поддерживающих тепловой баланс Земли - коротковолновое излучение Солнца, собственную длинноволновую энергию Земли и явление возврата земного излучения из атмосферы.

Возврат углекислого газа, водяного пара и других газов из атмосферы на Землю должен происходить сбалансировано. Без этих газов средняя температура Земли составляла бы около минус 15 градусов, что могло бы усугубить глобальные изменения.

Уровень температуры, формировавшийся веками, уже изменился в результате увеличения содержания других газов в атмосфере. Осознав это, страны мира в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро приняли три конвенции, в том числе и по климату, и решили проводить по ним конференции ежегодно.

Усиление негативного воздействия глобального изменения климата на окружающую среду заставило страны пойти еще дальше и привело к подписанию Парижского соглашения в декабре 2015 года. Его подписали 195 стран, а 89 ратифицировали. Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение 28 октября 2016 года.

Соглашение предусматривает, что к 2040 году необходимо ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов, но не более чем на 2 градуса выше доиндустриальной (1850-1900 гг.) температуры. В настоящее время этот показатель составляет около одного градуса.

Одним из ключевых моментов соглашения является облегчение потока необходимых инвестиций и финансов между странами, обеспечение технологического развития, а также его мобильности между странами.

Кроме того, важно пересматривать отчетность для прозрачности и ориентированной на результат деятельности каждые пять лет.

В комментарии Report заведующий отделом Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор географических наук Саид Сафаров заявил, что на COP29, которая пройдет в ноябре в Баку, будут предприняты дальнейшие шаги по всем направлениям Парижского соглашения: "В целом цель мероприятий COP - добиться прогресса в ограничении количества углекислого газа (CO2) в мире до 1,5 градусов Цельсия, как того требует Парижское соглашение. Если смягчение этой ситуации не даст результатов, потребуются другие меры".

Конференция COP29 - это возможность для стран-участниц взять на себя новые обязательства и предпринять конкретные шаги для решения климатического кризиса. COP29 также имеет глобальное значение с точки зрения обеспечения благоприятных климатических условий для будущих поколений, считает он.

Так, проведение COP29 является основным средством предотвращения ухудшения климатических условий на планете, продления жизни на ней, здоровья людей, обеспечения продовольствием. Поэтому шаги, предпринимаемые в этой области, должны быть более значимыми для будущих поколений, чем, например, связанные с решением региональных политических конфликтов или отдельных политических проблем.

Ученый считает, что COP29 повысит уровень осведомленности об изменении климата и экологических проблемах в азербайджанском обществе. Это, естественно, приведет к более ответственному поведению граждан в отношении экологических проблем. "Мы можем стать свидетелями активного участия людей в экологических проектах. Это, в свою очередь, может проложить путь к процессу глобального возрождения, значимого не только для будущих поколений Азербайджана, но и для всей Земли", - сказал он.

По словам С. Сафарова, во время конференции COP29 Азербайджан сможет продемонстрировать миру свое богатое культурное наследие и красоту, а также представить мировой общественности свои усилия в направлении экологической устойчивости и развития зеленых технологий. "Проведение конференции станет важной возможностью для Азербайджана сыграть важную роль в глобальной климатической политике и выполнить свои обязательства. Во время этого мероприятия будут представлены передовой опыт и новые технологии в области борьбы с изменением климата, а также будет поощряться участие местных общин и неправительственных организаций. Это также может привести к изменениям в результатах, достигнутых Азербайджаном в области перехода к "зеленой энергии", - считает он.

"Глобальное потепление проявило себя после 90-х годов. Например, в 90-е годы развитие экономики увеличило выбросы углекислого газа. Кроме того, изменения в сельскохозяйственном производстве также не прошли бесследно для климата. Повторное использование земель, которые не использовались годами, нарушило альбедо Земли. Это затрудняет отражение солнечных лучей обратно. Это приводит к нарушению средней температуры Земли", - сказал доктор наук.

В настоящее время на возобновляемые источники энергии приходится 17,9% мирового потребления энергии. В 2018 году в возобновляемые энергетические технологии в мире было инвестировано 296 миллиардов долларов США. Эта сфера стала трендом даже среди стран, богатых традиционными природными ресурсами, такими как нефть, газ или уголь, став, так сказать, частью государственной политики.

Следует также отметить, что глобальное потепление, изменение цен на традиционную энергию на мировых рынках, кризисы и другие проблемы, а также признание обществом важности инновационных технологий ясно демонстрируют, что сектор "зеленой энергетики" будет быстро развиваться в ближайшем будущем во всем мире.

Для Азербайджана, который стремится укрепить свои позиции в качестве регионального лидера, проведение COP29 является стимулом для увеличения вклада страны в глобальные усилия по борьбе с экологическими проблемами. Конференция COP29 также укрепит позиции Азербайджана на международной арене и повысит роль страны в глобальных дискуссиях по изменению климата.

С. Сафаров особо отметил, что COP29 не пройдет бесследно и для сферы инноваций и технологий: "Попытка сократить количество эмиссии газов на 35 процентов и использование "зеленой энергии" требуют новых технологий. Невозможно напрямую заменить традиционное топливо зеленой энергией. Чтобы альтернативная энергия заменила традиционное топливо, требуется большая технологическая мощь. Например, мы говорим об использовании энергии ветра. Но нужно понимать, что для этого нужны новые технологии, механизмы, специальное оборудование".

Поэтому, думаю, что COP29 внесет один из своих больших вкладов именно в сферу технологий. Учитывая, что наш мир модернизируется из года в год, это также лучшая инвестиция для будущих поколений, подытожил он.