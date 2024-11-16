COP29: В Баку экоактивисты провели масштабную молчаливую акцию

В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась масштабная молчаливая акция эко-активистов.

В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась масштабная молчаливая акция экоактивистов.

Как сообщает Report, участники акции выразили свою позицию без слов: они выстраивали лозунг "Pay up", требуя выполнения финансовых обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Протестующие также напевали мелодию о необходимости сокращения использования ископаемого топлива.

Активисты стремились привлечь внимание к необходимости финансирования климатических инициатив, особенно в поддержку развивающихся стран, которые больше всего страдают от последствий климатического кризиса.

Их выступление стало частью глобального движения за климатическую справедливость, которое объединяет участников со всего мира.