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COP29: В Баку экоактивисты провели масштабную молчаливую акцию

COP29: В Баку экоактивисты провели масштабную молчаливую акцию В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась масштабная молчаливая акция эко-активистов.
COP29
16 ноября 2024 г. 14:32
COP29: В Баку экоактивисты провели масштабную молчаливую акцию

В рамках шестого дня климатической конференции COP29 в Баку состоялась масштабная молчаливая акция экоактивистов.

Как сообщает Report, участники акции выразили свою позицию без слов: они выстраивали лозунг "Pay up", требуя выполнения финансовых обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Протестующие также напевали мелодию о необходимости сокращения использования ископаемого топлива.

Активисты стремились привлечь внимание к необходимости финансирования климатических инициатив, особенно в поддержку развивающихся стран, которые больше всего страдают от последствий климатического кризиса.

Их выступление стало частью глобального движения за климатическую справедливость, которое объединяет участников со всего мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29: Bakıda ekofəallar səssiz aksiya keçiriblər
Версия на английском языке COP29: Eco-activists hold large-scale silent protest in Baku

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