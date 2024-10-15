COP29 укрепит позиции Азербайджана на рынке зеленой энергии

Проведение COP29 в Азербайджане станет стратегическим шагом, который усилит экономические позиции страны и расширит ее возможности перехода к зеленой экономике на глобальном уровне.

Проведение COP29 в Азербайджане станет стратегическим шагом, который усилит экономические позиции страны и расширит ее возможности перехода к зеленой экономике на глобальном уровне.

Об этом Report заявил экономист Гюндюз Джамалзаде.

"COP29 имеет потенциал сделать страну центром внимания международного сообщества и превратить ее в ведущего игрока в глобальных дискуссиях, - отметил эксперт. - Такие мероприятия не только площадка для обсуждений изменения климата и борьбу с этим, но и поднимают широкий круг вопросов - экономических, политических и социальных".

По словам Джамалзаде, шаги Азербайджана в области изменения климата откроют путь к международному сотрудничеству.

"Желание Азербайджана адаптировать свою экономику, особенно энергетический сектор, основанный на экспорте нефти и газа, к международным климатическим соглашениям является показателем доброй воли для создания устойчивого и пригодного для жизни мира", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что COP предоставляет уникальную платформу для развития возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан в последнее время оценивает свой потенциал в области возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. COP29 даст возможность для ускорения шагов в этой области и переориентации энергетического сектора в более устойчивом и диверсифицированном направлении", - сказал Джамалзаде.

По мнению экономиста, Азербайджан должен воспользоваться международным опытом и технологиями для развития возобновляемой энергетики. "Для выполнения обязательств по зеленому переходу, важно сотрудничество с международными донорами и привлечение иностранного капитала в страну", - отметил он.

Джамалзаде считает, что несмотря на значительное место нефтегазового сектора в экономической структуре Азербайджана, страна превратится в более устойчивого игрока на глобальных энергетических рынках, интегрировавшись в сектор возобновляемой энергетики.

"Хотя процесс перехода Азербайджана к зеленой энергии находится на начальной стадии, страна предпринимает значительные шаги в этом направлении", - подчеркнул эксперт.

По его словам, для того, чтобы Азербайджан стал сильным игроком на рынке зеленой энергии как член "Глобального клуба", необходимо учитывать некоторые ключевые моменты. "Географическое положение Азербайджана, особенно побережье Каспийского моря с высоким потенциалом ветровой и солнечной энергии, делает его кандидатом на лидерство в области зеленой энергии в регионе", - сказал Джамалзаде.

Эксперт также отметил важность создания в Азербайджане правовых и регулирующих рамок, поддерживающих развитие сектора зеленой энергетики. "Эти рамки помогут ускорить реализацию проектов возобновляемой энергетики в соответствии с климатическими обязательствами страны", - подытожил он.