COP29 сыграл важную роль в информировании местного населения о климатическом будущем планеты – МНЕНИЕ

Как и все мероприятия COP, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) направлена на информирование местного населения о будущем человечества.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была направлена на информирование местного населения о будущем человечества и последствиях изменения климата.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что борьба с изменением климата имеет не только глобальное значение, но и отражает активную позицию различных государств и регионов:

"Азербайджан, как одна из стран, активно участвующих в борьбе с изменением климата, вносит значительный вклад в этот процесс. Обсуждения на COP29 освещались как в онлайн-пространстве, так и в традиционных местных СМИ, что важно для информирования граждан".

Экономист отметил, что экологическая ситуация в Азербайджане после COP29 будет зависеть от взаимодействия государственного и частного секторов:

"Следуя приоритетам, определенным президентом Ильхамом Алиевым, можно сказать, что Азербайджан активно способствует развитию региональной "зеленой энергии". Запланированы новые шаги для улучшения экологической ситуации в стране и регионе. Впервые в этом году в государственном бюджете применен подход "зеленого бюджета". На защиту окружающей среды в 2025 году предусмотрено выделение 1,3 млрд манатов, а в бюджетных расходах частично начали применяться принципы "зеленой экономики".