COP29: Шарль Мишель призвал к "справедливому и инклюзивному переходу"

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель призвал к "справедливому и инклюзивному переходу" на фоне проходящего в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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"Наша коллективная борьба имеет экзистенциальное значение. Мы должны выбрать инстинкт выживания вместо коллективного самоубийства. В то же время мы должны принять меры для справедливого и инклюзивного перехода", - написал он.
Высший чиновник ЕС подчеркнул, что европейское сообщество "готово принять этот вызов".
Напомним, что Шарль Мишель 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29. Позднее днем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с лидером ЕС.