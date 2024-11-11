COP29: Шарль Мишель призвал к "справедливому и инклюзивному переходу"

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель призвал к "справедливому и инклюзивному переходу" на фоне проходящего в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель призвал к "справедливому и инклюзивному переходу" на фоне проходящего в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report , об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

"Наша коллективная борьба имеет экзистенциальное значение. Мы должны выбрать инстинкт выживания вместо коллективного самоубийства. В то же время мы должны принять меры для справедливого и инклюзивного перехода", - написал он.

Высший чиновник ЕС подчеркнул, что европейское сообщество "готово принять этот вызов".

Напомним, что Шарль Мишель 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29. Позднее днем состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с лидером ЕС.