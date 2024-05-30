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COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств

COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств.
COP29
30 мая 2024 г. 16:51
COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств

COP29 продолжит выступать в поддержку малых островных государств.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

В публикации команда COP29 также выразила благодарность премьер-министру Барбадоса Мии Моттли за информацию о климатических проблемах и возможностях Барбадоса и малых островных государств.

"Мы много узнали о предпринимаемых усилиях по борьбе с изменением климата и о том, как международное сообщество может их поддержать", - говорится в публикации по итогам встречи президента COP29 Мухтара Бабаева с премьер-министром М. Моттли.

Ранее Мухтар Бабаев также провел встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Барбадоса Индаром Вейром.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке COP29 kiçik ada dövlətlərini dəstəkləməyə davam edəcək

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