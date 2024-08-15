COP29 предоставит Азербайджану возможность попасть на первые полосы глобальных СМИ

COP29 предоставит Азербайджану большой шанс попасть в глобальные СМИ

Освещение COP29 в азербайджанских СМИ создаст уникальную возможность донести до мировой общественности конструктивные дискуссии, знаменательные решения и совместные шаги, предпринимаемые для устойчивого будущего нашей планеты. Журналисты смогут следить за переговорами высокого уровня очно или онлайн, а также получат доступ к профессиональному контенту и инфраструктуре, создание которых предусмотрено в рамках конференции, узнают о научных и технологических инновациях в области изменения климата, воспользуются цифровой глобальной аудиторной платформой мероприятия, и должны активно участвовать в информационной войне. Для беспрепятственной деятельности журналистов создан портал аккредитации, через который представители СМИ со всего мира могут подать заявку на аккредитацию в секретариат РКИК ООН (Рамочная конвенция ООН об изменении климата). Это имеет большое значение для Азербайджана. Журналисты смогут участвовать в пресс-конференциях, брифингах и других медиамероприятиях, организованных в рамках СОР29, а также получат доступ к пресс-центрам и медиазонам на месте проведения мероприятия. Это означает, что в материалах о Парижском соглашении и COP29 будет упомянута растущая роль нашей страны в реализуемых на глобальном уровне проектах по климату.

В связи с этим член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Вугар Зифероглу в комментарии Report отметил, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) предоставит Азербайджану возможность попасть на первые полосы глобальных СМИ:

"Есть два наиболее эффективных способа распространения информации в период COP29. В Азербайджане есть сайты, предоставляющие контент на различных иностранных языках, включая арабский и персидский. Публикация на этих сайтах в преддверии COP29 просветительской информации о конференции, подробных статей о проделанной подготовительной работе, мнений экспертов облегчит передачу информации глобальным медиа. Целесообразно представлять мнения не только местных, но и зарубежных экспертов, специализирующихся на COP. Это станет дополнительной информационной базой для иностранных СМИ, что, в свою очередь, может сформировать объективное представление в странах мира о том, как Азербайджан готовится к этому авторитетному, серьезному мероприятию и какое значение ему придает".

Зифероглу считает, что для продвижения проектов, которые Азербайджан представит на глобальном уровне в рамках COP29, необходимо также сотрудничать с международными СМИ:

"Было бы лучше, если в глобальных медиа также регулярно публиковались статьи о работе Азербайджана в области COP29 и шагах, предпринимаемых в сфере экологии. Для этого необходимо тесно сотрудничать с международными СМИ".

Эксперт также подчеркнул необходимость доведения до глобальных СМИ информации об ущербе, нанесенном флоре и фауне Карабаха:

"Азербайджан долгие годы подвергался экологическому террору со стороны армян. Наша флора и фауна в Карабахе были уничтожены: деревья вырублены, реки и родники высушены, полезные ископаемые добыты без соблюдения правил. Экологический террор армян также негативно повлиял на систему управления и планирования водных ресурсов нашей страны. Примером этого может служить постоянное загрязнение Арменией трансграничных вод химическими и биологическими веществами. Ежегодно 350 млн кубометров воды, проходящей через Армению, загрязнялось химическими веществами. Микрофлора и микрофауна на 43-километровом участке реки Араз, протекающей через Азербайджан, были полностью уничтожены. Содержание тяжелых металлов в воде превышает норму. Считаю необходимым представить мнения местных и иностранных экспертов по этому вопросу в международные СМИ. Всем известно, что COP29 - это серьезное и важное международное мероприятие. Учитывая его значимость, реализация экологических, а также определенных транснациональных проектов, поддерживающих экологию в Азербайджане, в рамках такого престижного мероприятия создаст очень большие перспективы для нашей страны в будущем".

Зифероглу подчеркнул, что во время COP29 в материалах о Парижском соглашении по климату роль Азербайджана в реализуемых на глобальном уровне проектах будет значительной, и важно донести это до глобальной аудитории правильным методом:

"Парижское соглашение - это международный договор, в рамках которого 197 стран согласились действовать совместно для предотвращения климатического кризиса. Данный документ основан на Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Целью соглашения является усиление глобальной социально-экономической устойчивости перед угрозой изменения климата после 2020 года. Это требует постепенного сокращения использования ископаемого топлива (нефти и угля) и перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом соглашении уже подготовлено достаточно материалов, они будут готовиться также в этом году в течение COP29. В данных материалах отражается информация о планах и проектах по изменению климата. Основная задача - правильными способами донести до глобальной аудитории шаги, планы и решения нашей страны в преддверии COP29. Потому что COP29 - это возможность познакомить глобальные СМИ с Азербайджаном, его культурой, людьми и историей. Мы должны уметь правильно донести информацию до зарубежных стран, чтобы это знакомство было более тесным и искренним".