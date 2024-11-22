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COP29 подходит к своему завершению

COP29 подходит к своему завершению COP29 подходит к своему завершению
COP29
22 ноября 2024 г. 18:09
COP29 подходит к своему завершению

Бакинская климатическая конференция COP29 подходит к своему завершению. В течение 12 дней столица Азербайджана принимала глав государств и правительств, министров, экологов и экспертов, а также представителей общественности из разных стран мира.

Сессии, дискуссии, панельные заседания и круглые столы, проведенные в рамках конференции, были нацелены на поиск решений для борьбы с изменением климата. Каждый участник COP29 стремился внести свой вклад в спасение планеты от экологических угроз.

Report подготовил фоторепортаж с 12-го дня COP29.

Фото: Вугар Ханларов / Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоCOP29 nears end
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-da finişə doğru - FOTOREPORTAJ

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