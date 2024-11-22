Бакинская климатическая конференция COP29 подходит к своему завершению. В течение 12 дней столица Азербайджана принимала глав государств и правительств, министров, экологов и экспертов, а также представителей общественности из разных стран мира.
Сессии, дискуссии, панельные заседания и круглые столы, проведенные в рамках конференции, были нацелены на поиск решений для борьбы с изменением климата. Каждый участник COP29 стремился внести свой вклад в спасение планеты от экологических угроз.
Report подготовил фоторепортаж с 12-го дня COP29.
Фото: Вугар Ханларов / Самира Гасанова