COP29 подходит к своему завершению

COP29 подходит к своему завершению

Бакинская климатическая конференция COP29 подходит к своему завершению. В течение 12 дней столица Азербайджана принимала глав государств и правительств, министров, экологов и экспертов, а также представителей общественности из разных стран мира.

Сессии, дискуссии, панельные заседания и круглые столы, проведенные в рамках конференции, были нацелены на поиск решений для борьбы с изменением климата. Каждый участник COP29 стремился внести свой вклад в спасение планеты от экологических угроз.

Report подготовил фоторепортаж с 12-го дня COP29.



Фото: Вугар Ханларов / Самира Гасанова