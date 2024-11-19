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COP29: Делегаты с энтузиазмом начали 9-й день саммита в Баку

COP29: Делегаты с энтузиазмом начали 9-й день саммита в Баку В Баку вот уже девятый день продолжает свою работу климатическая конференция COP29.
COP29
19 ноября 2024 г. 09:44
COP29: Делегаты с энтузиазмом начали 9-й день саммита в Баку

В Баку вот уже девятый день продолжает свою работу климатическая конференция COP29.

Как сообщает Report, гости прибывают на Бакинский олимпийский стадион с раннего утра. Участники конференции готовятся к мероприятиям и предстоящим климатическим дискуссиям с особым энтузиазмом.

Представители стран выступают как в строгих официальных костюмах, так и в ярких национальных нарядах, добавив красок и колорита атмосфере мероприятия.

Внимание также привлекают аксессуары, которые используют делегаты - головные уборы, украшения и другие элементы.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоDay 9 of COP29 - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un doqquzuncu günü - FOTOREPORTAJ

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