COP29: Делегаты с энтузиазмом начали 9-й день саммита в Баку

В Баку вот уже девятый день продолжает свою работу климатическая конференция COP29.
Как сообщает Report, гости прибывают на Бакинский олимпийский стадион с раннего утра. Участники конференции готовятся к мероприятиям и предстоящим климатическим дискуссиям с особым энтузиазмом.
Представители стран выступают как в строгих официальных костюмах, так и в ярких национальных нарядах, добавив красок и колорита атмосфере мероприятия.
Внимание также привлекают аксессуары, которые используют делегаты - головные уборы, украшения и другие элементы.
ФОТО: Вугар Ханларов