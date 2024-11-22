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COP29: Азербайджан предлагает климатическое финансирование в размере минимум 250 млрд долларов в год

COP29: Азербайджан предлагает климатическое финансирование в размере минимум 250 млрд долларов в год В пятницу председательство Азербайджана представило последнюю версию предлагаемого соглашения по борьбе с изменением климата на саммите ООН COP29 в размере минимум 250 млрд долларов в год.
COP29
22 ноября 2024 г. 16:32
COP29: Азербайджан предлагает климатическое финансирование в размере минимум 250 млрд долларов в год

В пятницу председательство Азербайджана представило последнюю версию предлагаемого соглашения по борьбе с изменением климата на саммите ООН COP29 в размере минимум 250 млрд долларов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на председательство, речь идет о ежегодном размере климатического финансирования с 2035 года.

"Отражая предложения развитых стран-участниц, оно включает решение нацелиться на совместную мобилизацию до 250 миллиардов долларов США к 2035 году для климатических действий в развивающихся странах с нынешних 100 миллиардов долларов США в год при ведущей роли развитых стран. Решение о Новой коллективной количественной цели (NCQG) содержит призыв ко всем сторонам работать вместе для увеличения финансирования развивающимся странам для климатических действий из всех государственных и частных источников до как минимум 1,3 триллиона долларов США в год к 2035 году", - указано в заявлении.

Отметим, что решение о ежегодном выделении на борьбу с изменением климата 100 млрд долларов было установлено в 2009 году.

"Состоялся обширный и инклюзивный процесс консультаций, который продолжался до раннего утра. Всем группам была предоставлена возможность отреагировать на предыдущий пакет предложений, который был представлен вчера утром", - сообщило председательство Азербайджана.

Учитывая мнения, высказанные в ходе консультаций, и заявления на вчерашнем Курултае, были опубликовали обновленные тексты.

"Они формируют сбалансированный и оптимизированный пакет для COP29. Президиум COP29 призывает Стороны внимательно изучить этот текст, чтобы проложить путь к консенсусу по немногим оставшимся вариантам", - указали здесь, выразив решимость продолжить усердно работать, чтобы добиваться от всех сторон "максимально амбициозного результата".

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Версия на английском языке COP29: Azerbaijan proposes climate financing of at least $250 billion annually
Версия на азербайджанском языке COP29: Azərbaycan ildə minimum 250 milyard dollar məbləğində iqlim maliyyələşməsi təklif edir

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