COP29: Активисты призвали к отказу от ископаемого топлива и климатической справедливости

Представители общественных организаций и климатические активисты выразили недовольство отсутствием амбициозных решений для борьбы с глобальным потеплением и требованием стран развивать новый план по отказу от ископаемого топлива.

Представители общественных организаций и климатические активисты выразили недовольство отсутствием амбициозных решений для борьбы с глобальным потеплением и требованием стран развивать новый план по отказу от ископаемого топлива.

Как передает Report, об этом заявили представители Earth Island Institute в ходе пресс-конференции в рамках COP29.

Участники подчеркнули, что без значительного финансирования и решительных действий мир ждет экологическая катастрофа.

Директор по глобальному взаимодействию Договора о нераспространении ископаемого топлива Харджит Сингх заявил, что переговоры зашли в тупик, а развитые страны уклоняются от выполнения своих обязательств. “Мы видим разногласия, отсутствие конкретных решений и явную ориентацию на прибыль. Финансирование - это основа любых изменений, но развитые страны не хотят обсуждать суммы. Это предательство, недобросовестные переговоры, которые угрожают климатическим амбициям всего мира”, - отметил он.

Сингх подчеркнул, что развивающиеся страны не смогут отказаться от ископаемого топлива и построить "зеленую" экономику без финансовой поддержки.

“Развитые страны требуют от нас сокращения выбросов, но не дают гарантий финансирования. Сегодняшняя ситуация - это результат десятилетий бездействия и игр в интересах индустрии ископаемого топлива”, - сказал он.

Aктивистка за климатическую справедливость из Ботсваны Тато Губайци рассказала о том, как климатический кризис уже сейчас разрушает жизни миллионов людей. “Для многих стран Глобального Севера климатический кризис может казаться далекой угрозой, но для нас он реальность. Поля высыхают, матери и дети проходят километры в поисках воды. Нам нужно финансирование не в виде кредитов, а грантов, которые позволят защитить наши сообщества”, - заявила она.

По ее словам, отказ богатых стран от выполнения обязательств - это предательство не только африканских стран, но и духа Парижского соглашения.

Представитель движения “Тихоокеанские климатические воины” Джозеф Секулу отметил дисбаланс в переговорах и напомнил о необходимости значительных финансовых вложений.

“На COP29 мы видим 1 773 лоббиста от ископаемого топлива, защищающих интересы корпораций. Как мы можем надеяться на амбиции, если такие цифры отражают реальную силу нефтяного и газового лобби? Мы требуем 1 трлн долларов грантов ежегодно. Это не благотворительность - это долг, который богатые страны обязаны вернуть”, - подчеркнула Секулу.

Aктивистка движения Fridays for Future Айшка Наджиб представила открытое письмо, подписанное более чем 100 мировыми лидерами мнений, учеными и активистами. “Мы запустили письмо, чтобы напомнить лидерам: мы стоим на грани. Климатическая несправедливость должна быть устранена. Мы требуем нового глобального плана, который остановит расширение добычи угля, нефти и газа и обеспечит переход к возобновляемой энергетике”, - подчеркнула Наджиб.