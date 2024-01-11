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COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями

COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями Конференция ООН по вопросам изменения климата (СОР) стала основополагающей платформой, создающая для государств возможность координировать свои действия. Благодаря конференциям, участники ООН достигают договоренностей по вопросам борьбы с изменением клима
COP29
11 января 2024 г. 13:56
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями

Конференция ООН по вопросам изменения климата (СОР) стала основополагающей платформой, создающей для государств возможность координировать свои действия. Благодаря ей страны-члены ООН приходят к договоренностям по борьбе с изменением климата.

Как передает Report об этом сказала старший преподаватель экологического права, доктор Лесли-Эн Дювик-Паоли. (Dr Leslie-Anne Duvic-Paoli).

"Они дают государствам возможность регулярно встречаться для адаптации своих действий в свете новых научных знаний и обсуждения того, как они выполняют свои юридические обязательства по договорам", - отметила она.

Но, помимо технических аспектов деятельности, недавно конференции расширили свою роль. Во-первых, став самой важной площадкой, на которой негосударственные организации (НПО, компании и представители сообществ коренных жителей и т.д.) участвуют в обсуждениях и рассказывают о своих действиях по борьбе с изменениями климата.

"Во-вторых, став координационным центром международного сообщества по вопросам климата, выходящим за рамки строгого мандата климатических договоров, сессии COP дают государствам возможность взять на себя новые международные обязательства в форме политических деклараций по различным направлениям, как, например, защита лесов, производство возобновляемых источников энергии или создание продовольственных систем", - сказала Дювик-Паоли.

Достижение консенсус, отметила она, среди более чем 190 стран в рамках сессии СОР является крайне сложной задачей, поскольку каждый имеет собственные интересы. Однако международное сообщество смогло достигнуть определенных успехов по нескольким направлениям, в частности создания фонда для покрытия ущерба наиболее пострадавших из-за климатических изменений (Loss and Damage Fund), продвижение отказа от ископаемых видов топлива, а также координация действий в рамках Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры не выше 1,5 градуса Цельсия.

Профессор подчеркнула, что решения СОР, как таковые, не являются юридически обязывающими, они скорее дополняют международные договора. Например, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Парижское соглашение. Вместе с тем, вопрос скорее в том, насколько сложно выполнить Парижское соглашение, которое устанавливает четкие коллективные цели для международного сообщества. Вероятно, каждое государство должно разработать свои собственные индивидуальные обязательства, чтобы внести вклад в достижение этих глобальных целей.

"Зачастую политическим лидерам не хватает амбиций для разработки национальной политики и законов в соответствии с целями Парижского соглашения, а в случае с развивающимися странами - они не всегда обладают финансовыми и технологическими возможностями для сокращения выбросов", - сказала она добавив, что поскольку цели этого соглашения, как правило, носят довольно общий характер и основаны на добровольных обязательствах, сложно привлечь кого-то к ответственности за отсутствие климатических амбиций.

В заключение Дювик-Паоли отметила, что несмотря на разногласия, СОР позволяет помогать развивающимся государствам снижать уровень техногенного влияния посредством финансовой поддержки и поставкам новых технологий, а также мобилизует международное сообщество для сотрудничества по вопросам биологического разнообразия, изменения климата, защиты мирового океана от загрязнения.

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