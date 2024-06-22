COP 29: Марафон переговоров по климату набирает обороты

Все три главных вопроса повестки предстоящей 29-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), безусловно, важны и для африканских стран. Ключевыми моментами предстоящего саммита являются новая коллективная количественная цель

Все три главных вопроса повестки предстоящей 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), безусловно, важны и для африканских стран. Ключевыми моментами предстоящего саммита являются новая коллективная количественная цель (NCQG), Статья 6 об углеродных рынках и Фонд потерь и ущерба.

Как сообщает Report, об этом в интервью CNBC-Африка заявил генеральный директор COP29 Эльнур Султанов.

Предстоящая в ноябре в Баку конференция будет в основном посвящена вопросам климатического финансирования, сказал Э.Султанов.

"Важность этой темы не требует дополнительных пояснений, ведь именно финансирование делает возможными коллективные и смелые действия по борьбе с изменением климата, в которых мы все нуждаемся", - заявил он.

"Три ключевых вопроса, которые действительно затрагивают повестку дня, это увеличение суммы климатического финансирования с согласованных ранее 100 миллиардов долларов, Статья 6, касающаяся углеродного рынка и некоторых рыночных подходов, что также является аспектом климатического финансирования. И последнее, вопрос о Фонде потерь и ущерба", - отметил гендиректор COP29.

Солтанов выразил оптимизм по поводу достигнутого до сих пор прогресса, назвав принятие повестки дня во время недавней Боннской климатической конференции значительным шагом вперед. Однако проблемы остаются, особенно в достижении амбициозных и справедливых финансовых обязательств для решения климатического кризиса.

Текущие переговоры, по его словам, имеют решающее значение для определения успеха CОР29 и уровня приверженности всех вовлеченных сторон. Что касается Новой коллективной количественной цели (NCQG), ожидания были выше, но это марафон, который только начинается, подчеркнул Солтанов.

"Мы намерены набрать обороты и успешно завершить процесс в ноябре", - заявил он.