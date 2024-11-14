Climate Analytics: Малые островные государства сталкиваются с энергетическими проблемами

Отдаленные территории и островные государства, включая малые развивающиеся островные государства, сталкиваются со специфическими энергетическими проблемами из-за географической изоляции, ограниченной инфраструктуры и уязвимости к изменению климата.

Отдаленные территории и островные государства, включая малые развивающиеся островные государства, сталкиваются со специфическими энергетическими проблемами из-за географической изоляции, ограниченной инфраструктуры и уязвимости к изменению климата.

Об этом сказал Report основатель компании Climate Analytics Билл Хэйр на полях COP29.

"Зависимость этих государств от импортируемого дорогого ископаемого топлива, например дизеля, не только приводит к высоким энергозатратам, но и делает их более уязвимыми к колебаниям глобальных энергетических рынков. С переходом мира на ВИЭ эти регионы получают возможность перейти к более чистым и устойчивым энергетическим системам, одновременно отказываясь от ископаемого топлива", - отметил он.

По его словам, технические решения для обеспечения стабильности сети позволяют хранить энергию, обеспечивать более высокую интеграцию и использование ВИЭ: "Сокращение капитальных затрат на эти технологии делают интеграцию ВИЭ особенно привлекательной для отдаленных территорий. Эта мера направлена на изучение последних технологических и политических инноваций для внедрения возобновляемых мини-энергосетей в отдаленных районах и малых островных государствах".