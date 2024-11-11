Climate Action Network: В переговоры по климатическому финансированию следует вовлечь все стороны

Объем ежегодного климатического финансирования следует утвердить в размере 5 триллионов долларов.

Объем ежегодного климатического финансирования следует утвердить в размере 5 триллионов долларов.

Как передает Report, об этом говорилось на пресс-конференции Climate Action Network International, глобальной сети, объединяющей более 1300 экологических неправительственных организаций со всего мира, в рамках климатической конференции COP29.

"Развитые страны находят деньги на военные операции, на увеличение количества загрязняющих предприятий, но говорят об отсутствии денег, когда дело касается климатических саммитов", - сказала исполнительный директор организации Тасним Эссоп.

По ее словам, организация хочет убедиться в том, что развитые страны будут вкладывать свои средства в Фонд компенсации потерь и ущерба.

"У нас есть планы вовлечь все стороны в переговоры об инициативах по климатическому финансированию в рамках проходящего СОР", - сказала она, также подчеркнув, что у Глобального севера есть долг перед Глобальным югом за сложившуюся ситуацию в вопросах изменения климата, и эти страны обязаны выполнять свои обязательства.

Говоря о финансировании, директор аналитического центра Power Shift Africa (Найроби, Кения) Мохаммед Адоу также указал на необходимость климатического финансирования со стороны развитых стран.

"Если вы посмотрите на архитектуру климатического финансирования, то увидите отсутствие в ней баланса", - сказал он, подчеркнув, что развитые страны обязаны вкладывать больше средств, чтобы развивающиеся страны смогли минимизировать разрыв при зеленом переходе.