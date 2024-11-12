Члены Международного центра Низами Гянджеви участвуют в COP29

Члены Международного центра Низами Гянджеви из Черногории, Латвии, Великобритании, а также Организации Объединенных Наций (ООН) прибыли в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Члены Международного центра Низами Гянджеви из Черногории, Латвии, Великобритании, а также Организации Объединенных Наций (ООН) прибыли в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, среди них президент Черногории Яков Милатович, администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Президент Черногории Яков Милатович, являющийся членом Международного центра Низами Гянджеви, сегодня посетил центр.

В Центре ему было представлено специальное издание "Магия пера: избранные миниатюры из Хамсе Низами Гянджеви".