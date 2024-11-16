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Президент МПС: Каждый 11-й житель планеты сегодня страдает от голода

Президент МПС: Каждый 11-й житель планеты сегодня страдает от голода Большое количество людей, представленных на международной конференции COP29, демонстрирует приверженность мирового сообщества борьбе с последствиями изменения климата.
COP29
16 ноября 2024 г. 11:00
Президент МПС: Каждый 11-й житель планеты сегодня страдает от голода

Большое количество людей, представленных на международной конференции COP29, демонстрирует приверженность мирового сообщества борьбе с последствиями изменения климата.

Как передает Report, об этом заявила член парламента Танзании, президент Межпарламентского союза (МПС) Тулия Эксон, выступая на парламентской встрече COP29.

"Присутствующие здесь парламентарии выражают признательность Азербайджану за высокую организацию СОР29 и приверженность поиску решений в борьбе с климатическими изменениями", - сказала она.

Аксон подчеркнула, что изменение климата является одним из основных вызовов современности, поскольку его негативные последствия сказываются на всех аспектах жизни людей. По ее словам, с момента принятия Парижского соглашения МПС поддерживает климатические инициативы, в том числе законодательные.

"Климатические изменения влияют на жизни большого количества людей, поэтому сторонам необходимо срочно предпринять меры по борьбе с последствиями изменениями климата. На COP29 мы должны признать, что примерно 733 миллиона человек, то есть каждый 11-й житель планеты, в настоящее время страдают от голода, и климатические изменения лишь усугубляют этот кризис", - сказала она.

Эксон призвала превратить амбиции в реальные действия и объединиться в борьбе с климатическим кризисом. Лишь в этом случае мы сможем добиться успеха, сказала она.

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Версия на английском языке IPU President: Every 11th person suffers from hunger
Версия на азербайджанском языке IPU prezidenti: Bu gün planetin hər 11-ci sakini aclıqdan əziyyət çəkir

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