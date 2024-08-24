Член коммуникационной группы COP29: СМИ должны распространять достоверную информацию, основанную на фактах

В случае возникновения кризисных ситуаций на предстоящей в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) СМИ должны распространять достоверную информацию, основанную на фактах.

В случае возникновения кризисных ситуаций на предстоящей в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) СМИ должны распространять достоверную информацию, основанную на фактах.

Как сообщает Report , об этом заявила старший советник Отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана и Член коммуникационной группы COP29 Джамаля Алиева в ходе семинара на тему "Эффективные коммуникационные стратегии для COP29".

Она представила презентацию на тему "Роль СМИ в коммуникации кризисных ситуаций", проинформировав журналистов о таких вопросах, как эффективная коммуникация в возможных кризисных ситуациях, действия представителей медиа во время непредвиденных инцидентов.

"Моменты, на которые СМИ должны обратить особое внимание при освещении таких важных мероприятий, как COP29, - это регулирование кризисных ситуаций. Таким образом, распространение СМИ достоверной информации, основанной на фактах, в этом процессе может оказать значительное влияние на предотвращение распространения дезинформации и манипуляций", - уточнила Джамаля Алиева.