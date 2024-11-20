Чхая Капилашрами: Необходимо принять новую политику, обеспечивающую интеграцию туризма в климатическую повестку

Изменение климата серьезно угрожает туристическому сектору, и поэтому необходимо принять новую политику, обеспечивающую интеграцию туризма в климатическую повестку.

Изменение климата серьезно угрожает туристическому сектору, и поэтому необходимо принять новую политику, обеспечивающую интеграцию туризма в климатическую повестку.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор по координации операций Рамочной конвенции ООН об изменении климата Чхая Капилашрами на Первой встрече министров по усовершенствованию климатических действий в секторе туризма в рамках COP29.

По ее словам, туризм является ключевой частью мировой экономики и составляет 9% мирового ВВП, что делает необходимым принятие мер для защиты этой отрасли и экосистем, на которых она основана.

"В Глазго была представлена первая Декларация о климатических действиях в туризме, а новая декларация, представленная в Баку, демонстрирует масштаб и амбиции совместных усилий по адаптации сектора к климатическим целям. Страны должны найти новые и инновационные пути, не разрушая при этом красоту планеты", - сказала Капилашрами.

Она отметила, что декарбонизация, восстановление экосистем и повышение устойчивости являются основными направлениями в климатической борьбе. "Я высоко ценю лидерство правительства Азербайджана, сотрудничество со Всемирной туристской организацией и поддержку ЮНЕП. Эти инициативы являются важным шагом для инновационной трансформации, направленной на использование устойчивых ресурсов, мобильность и эффективное управление отходами", - сказала она.