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Чешский министр: Туризм следует сохранить в глобальной климатической повестке

Чешский министр: Туризм следует сохранить в глобальной климатической повестке
COP29
20 ноября 2024 г. 13:08
Чешский министр: Туризм следует сохранить в глобальной климатической повестке

Глобальные кризисы, вызванные военными конфликтами, пандемиями и экономическими трудностями, оказывают серьезное негативное влияние на туризм, что подчеркивает необходимость сохранения этой темы в глобальной климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр регионального развития Чехии Петр Кулханек на Первой встрече министров по усовершенствованию климатических действий в секторе туризма в рамках COP29.

Министр добавил, что представители туристической отрасли должны оставаться верными принципам экологической ответственности и принимать участие в решениях, направленных на устойчивое будущее.

"Туризм стал важной темой многих политических дискуссий. Мы должны направить эту энергию на позитивные изменения. Благодарю председателя COP29 за включение туризма в эту важную повестку", сказал Кулханек.

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Версия на английском языке Czech minister: Tourism should be kept on global climate agenda
Версия на азербайджанском языке Çexiyalı nazir: "Bu tarixi görüş gələcək COP-larda da turizmin gündəmdə saxlanılmasına töhfə verəcək"

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