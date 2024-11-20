Чешский министр: Туризм следует сохранить в глобальной климатической повестке

Глобальные кризисы, вызванные военными конфликтами, пандемиями и экономическими трудностями, оказывают серьезное негативное влияние на туризм, что подчеркивает необходимость сохранения этой темы в глобальной климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр регионального развития Чехии Петр Кулханек на Первой встрече министров по усовершенствованию климатических действий в секторе туризма в рамках COP29.

Министр добавил, что представители туристической отрасли должны оставаться верными принципам экологической ответственности и принимать участие в решениях, направленных на устойчивое будущее.

"Туризм стал важной темой многих политических дискуссий. Мы должны направить эту энергию на позитивные изменения. Благодарю председателя COP29 за включение туризма в эту важную повестку", сказал Кулханек.