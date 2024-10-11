Человечеству необходимо приспособиться к новым реалиям в условиях климатических изменений

Климатические изменения - это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество и нам необходимо приспособиться к новым реалиям.

Климатические изменения - это самая большая проблема, с которой сталкивается человечество и нам необходимо приспособиться к новым реалиям.

Как передает Report, об этом сказала лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она также отметила, что на этот вопрос стоит смотреть и с позиции открывающихся преимуществ.

"Сейчас в мире идет самая большая дискуссия о том, создаст ли это все это "зеленые" рабочие места, новые типы рабочих мест. Что ж, если вы спросите меня, то я отвечу, что перед нами не только проблема изменения климата, но и абсолютно новые реалии, к которым нам нужно приспособиться. Таким образом, нам нужно по-новому мыслить, учиться жить, управлять своим бизнесом. Необходимы не только навыки в области изменения климата и экологизации, но и искусственный интеллект, который является частью нашей жизни", - сказала она.

Говоря о новых реальностях она также отметила о вовлечении образования в этот процесс.

"Когда мы говорим о новом образовании, нам, очевидно, понадобятся новые программы повышения климатической грамотности, которые будут обучать наших детей и молодежь новым практикам устойчивого развития. Таким образом, нам, по сути, нужен доступ к ресурсам, которых во многих случаях не хватает", отметила она.