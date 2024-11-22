CGIAR: Защита прибрежных экосистем важна для развития биоразнообразия

Защита прибрежных экосистем важна для развития биоразнообразия в Азербайджане.
Об этом Report сообщила представитель Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) Кэтрин Лейтцелл.
По ее словам, мероприятия для защиты биоразнообразия вдоль побережья Каспийского моря в Азербайджане могут внести важный вклад в устойчивое развитие прибрежных экосистем.
Лейтцелл отметила, что такие экосистемы, как мангровые леса, солончаки и заросли морских водорослей, являются не только важными центрами биоразнообразия, но и ключевыми инструментами повышения устойчивости и адаптации к изменению климата, а также удаления углекислого газа из атмосферы.
Представитель CGIAR добавила, что защита и восстановление этих экосистем важны не только для сохранения природы, но и для обеспечения продовольственной безопасности миллионов людей.
Она также подчеркнула важность многофункционального пространственного планирования для защиты и восстановления прибрежных экосистем: "Комплексный подход к использованию земель и океана требует знаний, финансов и сотрудничества на всех уровнях управления".